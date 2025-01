Ormeggi a Porto Venere, Le Grazie e Fezzano: dopo l’incontro il Comune si impegna a garantire manutenzioni e maggiore trasparenza

Mercoledì pomeriggio nella sede della Forza e Coraggio, a Le Grazie, si è tenuto un partecipato incontro fra l’amministrazione comunale e molti cittadini residenti assegnatari di posti barca nei porticcioli di Fezzano, Le Grazie e a Porto Venere. L’incontro, al quale hanno preso parte anche i consiglieri di minoranza, era stato fortemente richiesto dai cittadini per affrontare le annose e urgenti problematiche degli ormeggi dei residenti.

Dopo l’introduzione del vice sindaco Emilio Di Pelino e dell’assessore Franco Carassale, accompagnati dal consigliere Riccardo Balzarotti, è stato il momento degli interventi dei cittadini che hanno avuto l’occasione di evidenziare le criticità della situazione degli ormeggi.

In primis è stata lamentata “una fortissima carenza di manutenzione delle strutture galleggianti e soprattutto delle catenarie adibite all’ormeggio, fortemente aggravata da anni di sostanziale abbandono col rischio di determinare in futuro gravi danni per i natanti”.

Alcuni hanno invece sottolineato “l’impossibilità per gli utenti di esaminare i resoconti annuali delle spese sostenute dall’amministrazione per la gestione dei posti barca; fatto ancora più grave dal momento che tutti i costi sono sostenuti dagli assegnatari in base al regolamento vigente. Tale esigenza si pone – hanno spiegato – si pone in quanto risulta incomprensibile la scarsissima manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte della mancanza di oneri finanziari a carico del Comune”.

E’ stata avanzata la richiesta di una rapida soluzione della cresciuta difficoltà a effettuare le opere di carenaggio, pur riconoscendone la difficoltà e proponendo modalità sostenibili.

Per gli ormeggi di Le Grazie, in particolare, sono state evidenziate le grosse difficoltà che la costruzione della nuova banchina da parte dell’Autorità di sistema portuale determina per imbarcare e sbarcare, visto il forte aumento dell’altezza rispetto al livello del medio mare. Di qui la proposta di realizzare uno scalino lato mare.

Inoltre sono state discusse altre problematiche di stampo più generale, come la neonata necessità, contestata, di apporre marca da bollo su ogni comunicazione al Comune, e l’urgenza di maggiori controllo da parte dell’amministrazione comunale rispetto agli abusivi dei posti barca. Infine è stato richiesto di rieleggere i tre comitati ormeggi con l’assegnazione di compiti ben definiti.

Dopo un dibattito acceso, gli animi si sono calmati e al termine del confronto l’amministrazione si è impegnata ad affrontare le questioni emerse, con particolare riferimento alla manutenzione delle strutture, da attuare entro l’avvio della stagione estiva, e alla possibilità di esaminare i conti legati agli ormeggi, possibile in tempi ben più celere.

I rappresentanti degli utenti, nominati nel corso dell’ultima assemblea, seguiranno l’evolversi dei fatti impegnandosi a tenere informati gli interessati.

