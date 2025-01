Pallacanestro Alassio, buoni risultati per prima squadra e giovanili maschili

Alassio. Bel colpo in trasferta per la prima squadra maschile, vincono le squadre del settore maschile. Meno bene le squadre femminili che incappano in una settimana no. Ecco il consueto resoconto settimanale della Pallacanestro Alassio, redatto dalla società gialloblù.

Settore maschile. Il recap di una settimana molto positiva.

DR2: Partita con una bella cornice di pubblico e dall’alto contenuto agonistico. Riusciamo a spuntarla contro una squadra più esperta e con individualità di valore.

Le Torri 66 – Ponente 75

» leggi tutto su www.ivg.it