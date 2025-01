Dall’ufficio stampa pro Recco Waterpolo

Il remake dell’ultima finale Scudetto è alle porte: Pro Recco vs Savona si gioca domani a Sori alle ore 15. I biancocelesti guidano la classifica insieme al Brescia, mentre i biancorossi inseguono a quattro punti di distanza. Esordio in campionato per Jack Larsen: il difensore statunitense rimpiazza il montenegrino Petar Vujosevic nella lista per la serie A1.

