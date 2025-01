Pesca: dalla Regione 450.000 euro per sostenere settore e ammodernare la flotta

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

La Giunta regionale della Liguria, su proposta del vice presidente con delega all’Acquacoltura e alla Pesca professionale Alessandro Piana, ha approvato un importante stanziamento di 450.000 euro per sostenere il settore della pesca e favorire l’ammodernamento della flotta peschereccia ligure. Le risorse, cofinanziate nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027), saranno così suddivise: 150.000 euro per incrementare la competitività delle imprese della Piccola Pesca Costiera (PPC) e migliorare le condizioni reddituali degli operatori del settore; 300.000 euro per finanziare investimenti a bordo dei pescherecci e nei porti, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle produzioni, le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e la sicurezza sul lavoro. “Questo stanziamento – ha dichiarato il vice presidente della Regione – rappresenta un segnale concreto di sostegno alla nostra economia ittica e ai pescatori liguri. Il settore della pesca è fondamentale per il nostro territorio, sia dal punto di vista economico che per la valorizzazione delle nostre tradizioni. Con questi fondi puntiamo a garantire maggiore competitività alle imprese, più sicurezza per gli operatori e una migliore qualità del prodotto finale”. Per i dettagli sui criteri di selezione, sarà possibile consultare i prossimi bandi ufficiali sul sito della Regione Liguria.

» leggi tutto su www.levantenews.it