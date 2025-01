Porto Venere, opposizione ironica con Cozzani e il suo “spot” per la riapertura di Iseo, ora di proprietà di una banca d’investimento: “Felici che abbia raggiunto il suo sogno”

“Siamo felici che l’ex sindaco Matteo Cozzani abbia raggiunto il suo sogno. Come letto dalle intercettazioni era un suo obbiettivo da sempre e ora da uomo libero in attesa di processo può godersi questa nuova realtà. Auguriamo a lui e a tutto il suo staff di avere successo e che sia duraturo. Infine ci congratuliamo con il gruppo finanziario che ha la proprietà per aver scelto il meglio che si potesse trovare sul mercato”. Con queste parole i consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere commentano il post col quale l’ex sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, ha promosso la riapertura della Trattoria Iseo di Porto Venere, interpretandola come una collaborazione tra l’ex primo cittadino e la nuova gestione del ristorante.

Cozzani, che è in attesa del processo che lo vede imputato per corruzione e turbativa d’asta insieme al fratello Filippo e agli imprenditori Mirko e Raffaele Paletti, per quel che riguarda Porto Venere, nell’ambito dell’inchiesta che il maggio scorso ha scosso i vertici della Regione Liguria e portato all’arresto dell’allora presidente Giovanni Toti, ha smentito il coinvolgimento nell’attività della trattoria relegando il suo interessamento alla riapertura stagionale a un semplice favore fatto a degli amici, ma l’opposizione in consiglio comunale – che per anni aveva denunciato un “sistema Cozzani” che è stato supposto anche dai pm nel corso delle indagini – lancia l’allarme verso una possibile prosecuzione di un interesse dell’ex sindaco per la gestione del locale emerso nell’ambito delle intercettazioni ambientali degli investigatori. Nelle trascrizioni Cozzani, che tramite una società a lui riconducibile curava la contabilità delle attività dei Basso, si mostrava decisamente interessato alle somme degli incassi del ristorante e manifestava l’intenzione di acquisirne la gestione.

