Promozione, la Carcarese torna a correre. Prato e Pirotto: “Ci serviva un’iniezione di fiducia, la nostra forza è il gruppo”

Carcare. Una vittoria importante per poter tornare a spingere sull’acceleratore. Domenica pomeriggio la Carcarese di mister Michele Battistel ha affrontato il Ventimiglia in occasione di uno dei match valevoli per la diciottesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). La sfida ha visto i biancorossi imporsi con il netto risultato di 4 a 0.

Ad aprire le marcature sono state le reti di Fabio Prato e Manuel Pirotto, entrambi al primo gol con la maglia della Carcarese. Intervistati al termine del match, i due per prima cosa hanno scelto di dedicare le proprie reti: Pirotto ha rivolto un pensiero ai propri genitori così come Prato, che ha citato anche la sua fidanzata.

