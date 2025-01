Rapallo: conferenza sull’opera Andrea Chénier a Villa Queirolo

Da lunedì 6 a sabato 15 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova va in scena, diretto dal Maestro Donato Renzetti, l’Andrea Chénier di Umberto Giordano. Per illustrare le caratteristiche di questo dramma ambientato all’epoca della rivoluzione francese e ispirato dal poeta Chénier, il Corpo bandistico Città di Rapallo organizza domani, sabato 1 febbraio alle 18 a Villa Queirolo, “Assaggio d’Opera”. Silvana Brambilla e Manuela Litro illustreranno la composizione che già al suo debutto alla Scala ottenne un successo clamoroso ed ha reso immortale il suo autore. Un invito ad approfondirne la conoscenza specie per chi intende assistere alla messa in scena al Carlo Felice.

