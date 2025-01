Sanità, via libera al “Regolamento di pubblica tutela” nelle aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria

Liguria. Via libera al “Regolamento di pubblica tutela” in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria, che renderà omogenee su tutto il territorio le procedure per garantire ai cittadini una risposta nelle criticità segnalate nell’assistenza sanitaria.

Questa mattina il Difensore civico di Regione Liguria Francesco Cozzi ha incontrato i dirigenti degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere e, nel corso della riunione, è stato fatto il punto sul protocollo: “Il Regolamento – spiega il difensore civico – è un documento creato in stretta collaborazione con le associazioni di tutela del malato e con gli operatori degli Urp per mettere a frutto le diverse esperienze, secondo una logica di elaborazione per così dire ‘dal basso’”.

» leggi tutto su www.ivg.it