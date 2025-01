Sede Pd imbrattata, solidarietà della Lega

“A nome della Segreteria della Lega sezione Val di Magra, esprimo piena solidarietà e ferma condanna per l’ignobile gesto di deturpamento del manifesto della Segretaria DEM affisso presso la loro sede di Santo Stefano Magra”. Lo afferma in una nota Roberta Pompei, responsabile del partito di Matteo Salvini, in merito a quanto avvenuto nella giornata di ieri. “Atti di questo genere – aggiunge – rappresentano un attacco non solo ad una forza politica, ma ai valori fondamentali del rispetto e della libertà di espressione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com