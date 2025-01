Slittano a fine febbraio i patteggiamenti Qui! Group: gli scenari possibili e incerti per il Moody e i suoi lavoratori

Genova. Si era sperato in un rinvio breve, ma non è stato così. La gup Caterina Lungaro nell’udienza di questa mattina, su richiesta dei legali di Fogliani, ha fissato a fine febbraio l’udienza in cui deciderà sui patteggiamenti per il crac Qui! Group, a partire proprio da quelli di Gregorio Fogliani e della moglie Luciana Calabria, il cui destino si incrocia da mesi con il futuro del bar Moody e con quello dei lavoratori rimasti a casa dopo l’incendio di settembre.

Tempo scaduto per i lavoratori dopo le proroghe ai trasferimenti

