Torrente Cappelletto, iniziati i lavori di miglioramento idraulico

Sono ufficialmente iniziati i lavori di miglioramento idraulico del Torrente Cappelletto. Questo intervento prevede l’allargamento del tratto terminale fino alla foce in area portuale, attualmente inadeguato rispetto alla portata d’acqua che solitamente scorre lungo il torrente. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell’assetto idrogeologico del territorio, promosso dall’amministrazione comunale.

Attualmente, il torrente Cappelletto è tombinato fino all’area di intervento, attraversando il piazzale di Via Saffi fino all’area retroportuale. Al termine di questo tratto tombinato, si verifica un restringimento a cielo aperto che spesso causa esondazioni localizzate, proseguendo sotto Viale Bartolomeo, dove la sezione del torrente è ulteriormente limitata.

Il progetto prevede l’allargamento della sezione nel tratto immediatamente a valle del tombinamento che attraversa Via Saffi e il piazzale della Coop. Al termine dei lavori, la sezione sarà ampliata a 6 metri, rispetto agli attuali 3,5 metri. Nel tratto scoperto sarà realizzata una vasca di “sghiaiatura” lunga circa 8 metri e profonda 0,9 metri, per consentire la deposizione dei detriti in un’area apposita, evitando ostacoli al flusso d’acqua.

