Via libera all’esame di abilitazione per le guide turistiche. Lombardi: “Innalziamo standard di qualità della professione”

Pubblicato dal Ministero del Turismo il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, una misura attesa da tempo che introduce un sistema uniforme a livello nazionale. La prova sarà articolata in tre fasi – scritta, orale e pratica – per valutare in modo completo le competenze dei candidati. Chi supererà l’esame sarà iscritto nell’elenco nazionale delle guide turistiche istituito presso il Ministero.

«Si tratta di una riforma fondamentale, frutto di un grande lavoro di squadra tra le regioni e il Governo – spiega l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Garantire un accesso regolato alla professione significa tutelare la qualità dell’offerta turistica e contrastare l’abusivismo, un fenomeno che danneggia un settore strategico per la Liguria e per tutto il Paese, innalzando gli standard di qualità della professione».

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com