Andora, il consiglio comunale aggiorna il Puc: ridotta la superficie edificabile della palazzina che sarà costruita davanti al Comune

Andora. Il Consiglio Comunale di Andora, nella seduta del 31 gennaio 2025, ha adottato l’aggiornamento al PUC (Piano Urbanistico Comunale) che va a modificare quanto previsto nel 2009, quando, a seguito della Concessione Urbanistica, fu approvato il Piano Particolareggiato (SUA) di iniziativa privata. Esso prevedeva la costruzione di condomini in sei lotti, cinque dei quali già realizzati al fondo di via Cavour, di fronte al Municipio. L’aggiornamento riguarda l’ulteriore palazzina ancora da edificare al fondo dell’attuale piazza e ne riduce la superficie edificabile. Minore carico insediativo anche in via Europa Unita, dove è prevista la costruzione di sei casette al posto di un palazzo ipotizzato in prima istanza.

La modifica allinea lo strumento urbanistico anche alle attuali condizioni della zona fra via Cavour, via Risorgimento e via Europa Unita a seguito delle numerose opere pubbliche realizzate.

