Camogli: in anteprima al “Sociale” il documentario Rai su Paolo Villaggio

Ridotto del Teatro Sociale affollato, questo pomeriggio, per assistere in anteprima alla proiezione di un documentario sull’attore Paolo Villaggio, in programma sabato 8 febbraio in prima serata su Rai5. A presentare il lavoro Giuseppe Acquaviva, l’ideatore Felice Cappa, l’autrice Giulia Morelli e Pier Alessandro Corsini, responsabile Performing Arts di Rai Cultura. Titolo del documentario: “È tutto falso – Paolo Villaggio, teatro, cabaret, tv 1953-1975”. Al termine della proiezione l’intervento di Margherita Rubino, docente di Storia del teatro dell’Università di Genova e dell’attore e regista Gioele Dix.

