D’Angelo: “Non pensiamo ai playoff che possono non disputarsi. Sul mercato basta così, stiamo bene”

“Bisogna dire che abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi non siamo rientrati come serviva nel secondo tempo. Ma nel complesso giudico abbastanza bene la partita”. Luca D’Angelo è piuttosto soddisfatto del suo Spezia, che vince anche a Cittadella e prosegue con la sua striscia positiva. “Non è semplice pensare a non disputare i playoff, non so nemmeno quanti punti servano per non farli. È dura, non dobbiamo pensarci ma dobbiamo continuare a pensare ad ogni partita come abbiamo fatto. Non va guardato chi è dietro e chi è davanti, l’importante è giocare come abbiamo fatto oggi e vincere in maniera autoritaria e non fortuita”, racconta il mister.

Uno Spezia solidissimo, che chiude ancora con un clean sheet e sfrutta ancora un gol di Vignali: “Luca ha preso un colpo sul quadricipite ed è stato sostituito per quello. La fase difensiva della squadra è fatta bene, già dagli attaccanti c’è grande pressione. I nostri difensori e i nostri portieri sono bravi. Chichizola è molto forte, così come Gori e Mascardi. Gioca per scelta tecnica”.

