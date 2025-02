Domenica supersfida Spezia-Palermo con Lapadula e Pohjanpalo, appena arrivati dalla A. Segre: “Non hanno nulla in più di noi, giocheremo alla pari”

Se tutto andrà secondo i piani quella di domenica sarà giornata di visite mediche per Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, nuovo centravanti del Palermo. Questo, nonostante per il Venezia fosse sfumato il prestito di Shomurodov (in arrivo Fila, dallo Slavia Praga) e l’ira dei tifosi lagunari che non le hanno mandate a dire nemmeno oggi alla proprietà del club. E così, con tutta probabilità, l’attaccante finlandese guiderà l’attacco rosanero nella sfida di domenica prossima al “Picco” che vedrà il ritorno dell’ex capitano Dimitri Nikolaou oltrechè dello spezzino Ceccaroni. A proposito della prossima sfida fra Aquile, ieri il centrocampista Segre ne ha parlato nel post-partita di Palermo-Pisa, parlando da leader: “Abbraccio finale? Siamo un grande gruppo, ci vogliamo tutti bene e questa è la cosa importante. Con lo spirito che ci mettiamo, i risultati importanti arriveranno. Lo Spezia? Sarà un’altra partita come quella di oggi, importante e difficile, contro una corazzata. Non hanno nulla in più di noi, giocheremo alla pari. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio”.

