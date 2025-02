Fondazione Mornese-Riagno: nel 2024 erogati 150 mila euro a favore di anziani e minori in difficoltà e per il nuovo centro giovani di Loano

Loano. Ammontano a 150 mila euro i fondi distribuiti nel 2024 dalla Fondazione Mornese-Riagno di Loano, che si occupa erogare contributi per l’assistenza degli anziani indigenti del comprensorio

La Fondazione nasce per volontà di AnnaMaria Riagno, nata a Loano il 1^ marzo 1935 e qui deceduta il 4 febbraio 2022. Nel suo testamento, AnnaMaria Riagno ha disposto di destinare la maggior parte dei propri beni immobili e mobili alla costituzione della “Fondazione Mornese Vittorio e Riagno Mario” con lo scopo di erogare ad anziani in stato di necessità residenti sul territorio dei Comuni degli ATS 20 (Loano, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino, Boissano) ed Alassio, contributi economici (per assistenza, servizi, prestazioni mediche ed assistenziali e ogni altra necessità) e se del caso garantire l’accoglimento, il ricovero o la permanenza, con pagamento delle relative rette, presso la residenza protetta Ramella di Loano o presso un’altra struttura idonea.

