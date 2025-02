La prima di Lapadula: corsa, lotta e quel gol mancato di centimetri

Trentuno minuti, un giorno dopo l’arrivo alla Spezia. Gianluca Lapadula ha già esordito con la sua nuova maglia, subentrando nella ripresa del match vinto dalla Aquile di Luca D’Angelo a Cittadella. Una buona prova dell’attaccante, considerando il pochissimo tempo per ambientarsi nella nuova piazza, subito in partita in coppia con Falcinelli. Una grandissima occasione dopo cinque minuti, che quasi ha regalato il primo gol della sua nuova avventura, negato da una splendida parata di Maniero, e un’altra chance nel finale, lì sì sprecata dall’attaccante.

La prima volta ancora si fa attendere, ma per Lapadula subito una gara di grande temperamento e garra, a lottare su ogni palloni lanciato in avanti. Da prima punta o da seconda, Lapadula si è ben equilibrato con Falcinelli, in attesa dell’esordio con Pio Esposito, con cui probabilmente farà coppia per quasi tutto il resto della stagione.

