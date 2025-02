La prima fase si chiude contro la Virtus Siena, la Tarros chiama a raccolta i tifosi

Lo Spezia Basket Tarros chiude la prima fase della stagione ospitando al PalaSprint la Virtus Siena. Sarà una partita doppiamente importante, in quanto le due squadre si ritroveranno nella fase successiva, nella quale valgono i punti ottenuti negli scontri diretti. Entrambe le squadre vengono da due vittorie e puntano al tris.

“Quella contro Cecina è stata una vittoria molto importante – sottolinea il coach bianconero Marco Mori – Si sono visti i passi in avanti che stiamo facendo: ci cerchiamo di più in attacco e, al contempo, siamo migliorati in fase difensiva. Ci sono ancora sbavature, ma i progressi sono evidenti. Abbiamo fatto un salto di qualità anche come concentrazione ed attenzione. E’ importante avere la mentalità giusta. Ora ogni partita è determinante, sicuramente lo sarà nella fase successiva, ma già quella contro la Virtus per noi sarà un bel banco di prova. Vincere ci permetterebbe di accumulare punti da portare con noi”.

