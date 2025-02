La Spezia-Brugnato sull’A12 è gratis fino al 28 febbraio “salvo mutate esigenze”

È partita con 24 ore di anticipo, dalla mezzanotte tra ieri e oggi, sabato 1° febbraio, la gratuità della tratta dell’autostrada A12 tra Brugnato e La Spezia a fronte della chiusura della statale Aurelia a Borghetto di Vara a causa di un cedimento provocato dal maltempo dei giorni scorsi.

“Ringrazio nuovamente il viceministro Rixi per aver dimostrato anche in questo caso grande attenzione alle esigenze del territorio, a fronte della nostra richiesta di attivare l’esenzione dal pedaggio – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Il tratto autostradale tra Brugnato e La Spezia rimarrà gratuito fino alla riapertura della statale, per superare i disagi sopportati da cittadini e imprese di Borghetto di Vara e dei Comuni della valle”.

