Le vite da matti di Ongaro e Basaglia tra manicomi e rivoluzione al Teatro dell’Ortica

Genova. Una duo di studiosi e attivisti che da soli, o quasi, contro tutti hanno cambiato per sempre la medicina e soprattutto la psichiatria in Italia. E non solo. Sono Franco Basaglia e la meno nota ai giorni nostri Franca Ongaro, coppia anche nella vita, che hanno dedicato la loro esistenza professionale e famigliare a questa grande battaglia. Che negli anni, forse, è diventata di fatto un grande occasione mancata.

Sulle loro incredibili vicende è incentrato lo spettacolo “Ongaro & Basaglia: vite da matti“, scritto e interpretato da Mirco Bonomi insieme a Lucia Razeto in scena al Teatro dell’Ortica sabato 1 febbraio, alle ore 18.30. Il racconto parte proprio dalla biografia dei due e dall’approdo alla celebre legge 180, conosciuta appunto come “Legge Basaglia” che ha di fatto mostrato come fosse possibile un approccio diverso, in qualche modo rivoluzionario, alla gestione della salute mentale, mettendo al centro appunto i “matti”, la loro vita e la loro dignità.

