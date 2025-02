Millesimo in serie positiva, mister Macchia: “Ci regaliamo una notte da capolista, questo campionato si risolverà solo alla fine”

Carcare. Imponendosi per 4 a 1 a Carcare sul New Bragno, il Millesimo ha centrato la dodicesima vittoria in campionato. Nell’attesa dei risultati di domani di Carcarese e Pontelungo, si trova solitario in vetta alla classifica.

Mister Fabio Macchia commenta così il successo odierno: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, giocato su alti ritmi, con qualità, con giocate veramente ottime. Abbiamo creato tanto ed è stato quasi un peccato chiuderlo solo sul 2 a 0. Nel secondo loro hanno cambiato qualcosa, sono scesi in campo veramente belli convinti e tosti; ci hanno messo un po’ in difficoltà costringendoci a risistemarci. Poi abbiamo chiuso la partita; se avessimo giocato con la qualità ed il ritmo del primo tempo l’avremmo chiusa prima”.

