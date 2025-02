Nasce Med Sailors Genova, centro di alta specializzazione per la vela d’altura

Liguria. “La vela è molto più di uno sport: è una scuola di vita, insegna il lavoro di squadra, la collaborazione e il rispetto degli altri. Chi va per mare impara che bisogna restare uniti e trovare soluzioni insieme. Sono valori fondamentali, validi non solo nello sport ma anche nella società civile”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci partecipando oggi alla presentazione del Med Sailors Genova, il nuovo centro di alta specializzazione della Federazione Italiana Vela dedicato alla vela d’altura, che si è tenuta al Museo Galata, nella Darsena di Genova.

“Abbiamo il dovere di investire nello sport, in particolare nella vela, che per Genova e la Liguria rappresenta un patrimonio unico. Questa scuola contribuirà a formare velisti di alto livello e trasmetterà ai giovani la passione per il mare, il senso della competizione e il rispetto dell’ambiente. Stiamo lavorando per la Casa della Vela e speriamo di completarla presto”.

