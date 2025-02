“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”: la storia di Pontremoli su Rai Due

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, in onda domenica 2 febbraio alle 14 su Rai 2, arriva a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, per un viaggio nel tempo in compagnia di Livio Leonardi e per scoprire un piccolo paradiso fiscale fino alla seconda metà del XIII secolo, città nobile del Granducato di Toscana e per due secoli Sede Vescovile.

La storia di questa città è legata in maniera indissolubile alle nobili famiglie, i Dosi, i Pavesi, i Negri, che con il loro prestigio, nel 1700, hanno impreziosito dimore, ville e giardini. Gli spettatori potranno scoprire gli interni di alcuni di questi palazzi signorili, conoscere decoratori e artisti che hanno trasformato il centro storico in una tavolozza del Barocco, ammirare le famose “quadrature” di Giovan Battista Natali – sontuosi effetti speciali, inganni della pittura che conducono l’occhio oltre lo spazio, oltre i limiti fisici. E assistere all’Oratorio di Nostra Donna al suggestivo “Rito della Scoperta” dell’Immacolata Concezione.

