Pietra: inaugurato il Jo House Rooftop, la terrazza panoramica dell’Hotel Jolly Roger

Pietra Ligure. E’ stato inaugurato ieri il Jo House Rooftop, la terrazza panoramica dell’Hotel Jolly Roger completamente rinnovata grazie alla quale Pietra Ligure si prepara a vivere una nuova esperienza culinaria e di intrattenimento.

Una nuova copertura in vetro completamente apribile, che mantiene intatta la sensazione di essere sospesi tra cielo e mare, apribile sia superiormente che lateralmente. Questo ingegnoso sistema permetterà di godere del panorama in ogni stagione, riparati dal freddo o dalla pioggia, ma con la possibilità di aprirsi completamente nelle giornate di sole: un tocco di versatilità che renderà il rooftop una delle mete preferite per chi visita la Riviera.

