Pisa primo con la vittoria sul Palermo, atteso al Picco per il prossimo turno

Seconda sconfitta consecutiva per il Palermo. Dopo il ko con la Reggiana, al Barbera passa il Pisa per 2-1. Un risultato che regala alla formazione di Inzaghi il momentaneo primo posto. La partita inizia con una fase di studio da parte delle due squadre, ma al minuto 13 c’è già il primo episodio che cambia l’andamento del match: cross di Rus dalla destra e tocco di mano di Ranocchia, per l’arbitro Bonacina è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso laterale romeno che trasforma spiazzando Desplanches.

La reazione dei rosanero arriva al 23′ con Segre che recupera un pallone vagante in mezzo al campo e avvia un contropiede. Il numero 8 dei siciliani arriva al limite dell’area e viene messo giù, da calcio di punizione ci prova Brunori, tiro deviato dalla barriera in angolo. Sugli sviluppi colpo di testa alto di Diakité. Tre minuti più tardi arriva però il raddoppio dei nerazzurri con Lind, abile ad approfittare di uno svarione di Desplanches su un retropassaggio di Nikolaou.

