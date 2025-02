Prima Categoria, i risultati di giornata: l’Olimpic rallenta ancora, scatto salvezza Sciarbo&Cogo

Savona-Genova. Oggi pomeriggio sono andati in scena svariati anticipi valevoli per i turni dei campionati dilettantistici che si concluderanno domani. Non soltanto il derby tra New Bragno e Millesimo nel girone “A” di Promozione (stravinto dalla formazione guidata da mister Fabio Macchia, ndr); nella giornata odierna sono state molte le partite disputate.

Protagonista come di consueto la Prima Categoria. Nel girone “B” infatti, erano ben quattro i match in programma: due alle 14:30 e due alle 19:30. Il pomeriggio è stato caratterizzato dai rallentamenti di Bolzantese Virtus e Olimpic, squadre fermate rispettivamente dalla Vecchiaudace Campomorone (vittoriosa 0 a 1 in trasferta) e dal Multedo (1-1 il risultato finale al “Ferrando Baciccia”).

» leggi tutto su www.ivg.it