Reca pensa già al Palermo: “Abbiamo perso l’andata, ora vogliamo dimostrare ciò di cui siamo capaci”

Non ha segnato, ma ci è andato vicinissimo. Arkadiusz Reca prosegue con il suo grande periodo di forma, e dopo le ottime prove contro Carrarese e Sassuolo si conferma anche a Cittadella, propiziando la rete dello 0-2 poi definitiva: “Siamo contenti della nostra strada e felici della terza vittoria consecutiva. Oggi era molto dura, gli avversari nel secondo tempo hanno dimostrato che sul loro campo non è facile giocare, però abbiamo creato tanto nel primo tempo e queste occasioni le abbiamo concretizzate”, racconta l’esterno polacco.

Una prestazione brillante sia in fase offensiva che in quella difensiva, che ha garantito alla squadra un altro clean sheet: “Siamo stati bravi sia in attacco che in difesa, secondo tempo abbiamo mollato un po’ , ma alla fine non abbiamo preso gol e quello è l’importante. Abbiamo tanti giocatori forti davanti e sappiamo che se offriamo loro buoni palloni loro fanno gol”, prosegue il difensore, che si proietta poi alla prossima sfida, con il Palermo: “Sarà importante”, conclude. “Fuori casa abbiamo perso e adesso in casa con i tifosi dalla nostra parte siamo pronti per dimostrare tutto ciò di cui siamo capaci”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com