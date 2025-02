Sampdoria, Semplici: “Giocato meglio in 10, oggi una rivalsa per questi ragazzi dopo le critiche”

Genova. È arrivata la prima vittoria per la Sampdoria targata Semplici, una liberazione per tutta la squadra e per il suo allenatore, che in sala stampa fa i complimenti ai suoi ragazzi: “Sono stati bravi, in dieci meglio di quando eravamo in undici su certi aspetti. L’espulsione ci ha fatto capire alcune cose e forse che non avevamo niente da perdere. Tenuto conto che abbiamo giocato 70 minuti in inferiorità numerica, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, questo è un grande passo avanti. Devo ringraziare il pubblico, è stato determinante più che mai, il dodicesimo uomo in campo, siamo stati un gruppo unico, solido, devo ringraziare sia i giocatori sia la gente. Oggi è stata una rivalsa di questi ragazzi, che si sono forse scocciati di subire critiche”.

Il mister blucerchiato non pensa che ora sia tutta discesa, anzi: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare da tempo, pur con l’ennesimo infortunio del portiere e un cambio obbligato. Il gruppo c’è, ma c’è anche da lavorare, fa parte del percorso. Le difficoltà ci sono, sapevamo che non sarebbero sparite in un mese, ma anche con l’arrivo dei nuovi e la speranza di tornare ad avere a disposizione gli altri, la mentalità della squadra ora può crescere”.

» leggi tutto su www.genova24.it