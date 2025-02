“Scienza e tecnologia per fermare il declino di Genova”, il Gruppo dei 25 sferza la politica: “Il futuro sono i giovani, ma chi ne parla?”

Genova. “Ricordo ancora il giorno del funerali di Guido Rossa, con le parole di Pertini, decise ma mai sopra le righe, che diedero l’inizio alla fine delle Brigate Rosse e quindi degli anni di piombo. Da lì rinacque Genova e il paese. E’ per questo che oggi siamo qui in questa sala, a lanciare un appello alla città per il suo futuro”.

Con queste parole, Carlo Castellano, fondatore di Esaote e oggi presidente di Alpim, introduce la prima uscita pubblica de “Il Gruppo dei 25“, un think tank composto da eterogenee personalità del mondo universitario, economico e imprenditoriale della città, che in questi mesi ha elaborato un documento programmatico da donare alla città per il suo rilancio. “Vogliamo essere apartitici – specifica Castellano – il nostro messaggio lo mandiamo alle istituzioni ma soprattutto ai giovani di questa città. Loro sono il nostro futuro, ma a Genova di fatto non esiste un vero dibattito politico sul loro futuro e soprattutto sul loro ruolo. Questa cosa deve essere cambiata al più presto”.

