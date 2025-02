Sestri: “Convocazione Consiglio, polemiche assurde e a scoppio ritardato”

Da “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”

“Rispediamo al mittente, cioè al gruppo consiliare ‘Progresso per Sestri – Un passo avanti’, le strumentalizzazioni e le critiche scomposte rivolte al presidente del Consiglio Comunale di Sestri Levante Gian Paolo Benedetti, sulla cui correttezza non crediamo possano esservi dubbi. E’ curioso che questo attacco strumentale sia arrivato a mezzo stampa e via social ieri, mentre in aula, durante il Consiglio di giovedì, dopo le dichiarazioni in apertura di seduta da parte del presidente Benedetti, nessun consigliere di ‘Progresso per Sestri’ aveva avuto da dire o ridire alcunché. La strumentalità di questo modo di fare è a dir poco palese”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” Mirella Defilippi (capogruppo), Claudio Muzio e Natalina Cafferata.

