Termovalorizzatore, il PD valbormidese: “Un contratto con il territorio? Da Intrabormida concetti berlusconiani vecchi e fallimentari”

Valbormida. “Le esternazioni fatte dal presidente dell’ associazione Intrabormida Aloisio sanno di un utilizzo politico, da parte di un pezzo di centro destra, e di un gruppetto di politici locali che si mette la maschera dietro l associazionismo per promuovere l’ insediamento del termovalorizzatore in Valbormida, senza sporcarsi le mani”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Democratico Valbormidese.

“Se si può essere d’ accordo sull’ importanza nell’approfondire le tematiche di sviluppo del territorio – spiegano -, ci stupisce e ci preoccupa che una associazione, che si definisce civica, accusando una parte della politica di avere preconcetti ideologici e di ambientalismo esasperato, promuova un ‘contratto con i valbormidesi’, concetto puramente politico Berlusconiano vecchio e fallimentare. Non si può accettare di scambiare l’insediamento di un termovalorizzatore in un contesto totalmente inadatto per tale impianto, promuovendo un baratto affinché si possa avere un pronto soccorso, strade decenti, e una qualità dell’ aria decorosa”.

“Questi sono diritti non favori. Ci auguriamo che Intrabormida, porti avanti la sua attività per supportare il territorio ma ci auguriamo altresì che alcuni politici locali, poco credibili, non si nascondano dietro l’associazionismo ma ci mettano faccia se vogliono convincere i cittadini della bontà di un termovalorizzatore in Valbormida”, concludono.

