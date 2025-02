U.I.L.D.M. Albenga presenta il corso di formazione per volontari del trasporto socio-sanitario

Albenga. U.I.L.D.M. O.d.V. Sez. Albenga presenta il Corso di Formazione per Volontari del Trasporto Socio-Sanitario. L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al Corso di Formazione per Volontari del Trasporto Socio-Sanitario. Il corso si terrà sabato 22 febbraio presso la sede dell’associazione in Via Roma n. 66 ad Albenga.

In cosa consiste il corso? Il Corso di Formazione si propone di preparare i volontari per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Le attività principali comprendono: accompagnamento di persone con disabilità motorie presso strutture sanitarie per esami e terapie, supporto a ragazzi diversamente abili nell’accompagnamento a scuola, organizzazione di viaggi di piacere per utenti con difficoltà motorie.

