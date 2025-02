Vibrazioni dal cantiere di Fincantieri, nasce il comitato danneggiati di Sestri Ponente

Genova. Va avanti la protesta dei residenti di Sestri Ponente impattati dai rumori e dalle vibrazioni provenienti dal cantiere del ribaltamento a mare dello stabilimento di Fincantieri.

Una “situazione esasperante“, come definita dagli stessi residenti, che ha spinto i cittadini ad organizzarsi per chiedere chiarezza e, soprattutto, sicurezza. Dopo avere avviato una raccolta firme che in pochi giorni ha raccolto più di mille sottoscrizioni, e dopo due assemblee pubbliche, Assoutenti ha annunciato l’imminente creazione di un comitato danneggiati che, insieme all’associazione, incontrerà l’Autorità Portuale e l’impresa responsabile delle attività.

» leggi tutto su www.genova24.it