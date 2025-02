Calcio, Millesimo. Che classe Villar! Occhi “anche dietro” e goal da centrocampo al Bragno

La classe di Ricardo Villar è stata tra le chiavi della vittoria a ritmo record della Prima Categoria dello scorso anno. Il Millesimo sembra ora avere le carte in regola per il doppio salto di categoria, visto che al primo anno di Promozione è a quota 40 punti a -2 dalla capolista Carcarese. E anche in questa stagione il “fattore Villar” sta facendo la differenza.

Ieri un goal “da cineteca” si sarebbe detto qualche tempo fa per sbloccare il derby contro il New Bragno, poi finito 4 a 1. Un controllo a centrocampo in una fase di gioco che sembrava innocua. Ma è in questi momenti che l’artista d’improvviso “squarcia la tela” facendo partire un tracciante che si insacca alle spalle del portiere. Forse solo Villar aveva visto che era di molto fuori dai pali. Non contento, anche il goal del 4 a 1 definitivo al 91′.

