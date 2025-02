Calcio/ Samp, Estanis Pedrola al Bologna: arriva in prestito con diritto di riscatto

Estanis Pedrola cambia squadra e campionato: l’esterno d’attacco si trasferisce al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo una prima parte di stagione con pochissimo spazio a disposizione, il giocatore cresciuto nella cantera del Barcellona avrà ora l’opportunità di dimostrare il proprio valore in Serie A.

In questa stagione Pedrola ha collezionato appena nove presenze senza trovare la via del gol. Un dato in netto calo rispetto alla scorsa annata, quando in 17 apparizioni aveva segnato tre reti, mostrando lampi di talento prima di essere frenato da un infortunio.

