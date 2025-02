Chiavari: auto si ribalta lungo la via Aurelia, due passeggeri in ospedale in codice giallo

Un’auto si è ribaltata mentre alle 18.00 circa a Chiavari percorreva la via Aurelia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Chiavari che hanno permesso ai due passeggeri di uscire dall’abitacolo; il medico del 118 con la Croce Rossa di Lavagna e quella di Cogorno; la polizia municipale e i carabinieri. Le due persone, politraumatizzate, giudicate in un primo momento in codice rosso per dinamica, sono state trasportate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti durante i soccorsi, i rilievi e rimozione del veicolo messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.levantenews.it