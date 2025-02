Chiavari: “Teatro Cantero, riapertura nel 2026; accordi, lavori e piano di gestione già definiti”

Anche se l’amministrazione comunale è pronta ad acquistare il Cantero al prezzo concordato di due milioni e a sostenere poi una Fondazione che provveda alla gestione, c’è una nuova ipotesi che va concretizzandosi riguardo all’apertura del teatro che, dopo un “restauro conservativo” approvato dalla Soprintendenza, potrebbe essere inaugurato nel 2026.

Nessuno desidera parlare ufficialmente, ma vediamo il progetto. La proprietà resterebbe alla famiglia Dallorso che porterebbe anche una grande esperienza; a far parte della società un imprenditore che non ama farsi pubblicità, ma che ha già dimostrato coi fatti di saper risollevare ditte in crisi, forse in accordo con altri finanziatori. Chiaramente Comune, Città metropolitana e probabilmente la Regione, ma potrebbero concorrere anche Fondazioni bancarie, contribuirebbero alla riapertura che richiede l’investimento di alcuni milioni.

