Comunali Genova, nel centrosinistra possibile corsa solitaria per il M5s e il gruppo Acquarone “chiama” Schlein

Genova. Mancano 100 giorni alle elezioni comunali 2025 a Genova – sempre che si tengano all’inizio di maggio come ipotizzato da alcuni – e se, come ha suggerito un esponente del centrosinistra come Claudio Burlando “100 giorni sono abbastanza per una campagna elettorale”, la possibilità di una svolta a breve termine, nell’individuazione del candidato del centrosinistra, è da ricercarsi in due passaggi.

Da una parte il percorso portato avanti dal comitato politico del Pd, i cosiddetti dieci saggi, che martedì (salvo cambi di programma) dovrebbe far sedere attorno a uno stesso tavolo i tre “candidabili”: in ordine alfabetico Federico Romeo, Armando Sanna, Alessandro Terrile. Il deputato e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, che tanto pareva piacere a Elly Schlein come opzione, sembra essersi sfilato, almeno per il momento, non è chiarissimo se per consentire a chi di dovere di lavorare con meno variabili sul tavolo o se in maniera definitiva.

» leggi tutto su www.genova24.it