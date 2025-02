Concorso diocesano presepi, proclamati i vincitori

Il Giubileo, iniziato proprio la vigilia di Natale con l’apertura della porta santa da parte di papa Francesco, è stato uno dei grandi temi ai quali si sono ispirati gli artefici dei presepi per l’edizione 2024 del concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”. E al Giubileo è legata la composizione vincitrice del primo premio assoluto, quella della parrocchia di San Lorenzo a Porto Venere, guidata da don Maurizio Comparoni. «Il presepe è stato costruito ambientandolo nell’anno giubilare: la Natività è posta al centro della grande porta del Giubileo, realizzata con grande cura, come a ricordarci che è proprio per il sì di Maria al progetto di Dio che ci sono state aperte le porte della salvezza. Quel Bambino che è nato per noi ci invita a varcare la soglia di quella porta e a farci pellegrini di speranza», si legge nella motivazione del riconoscimento, letta lunedì scorso durante la crerimonia di premiazione, nella sala multimediale di Tele Liguria Sud, dove in tanti si sono ritrovati per il momento conclusivo del concorso, insieme al vescovo Luigi Ernesto Palletti, al direttore dell’ufficio diocesano Beni culturali e Arte sacra monsignor Paolo Cabano e ai responsabili della società Dante Alighieri, sezione spezzina, che da sempre collabora all’iniziativa.

Molto buona la partecipazione, sostanzialmente in linea con l’anno scorso: 82 presepi hanno partecipato quest’anno, 85 nel 2023. Trenta sono arrivati dalla categoria famiglie, diciannove dalle scuole; diciassette dalle parrocchie, sedici da enti e associazioni.

I vincitori

