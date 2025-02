È la chiesa di Tellaro il luogo del cuore del Fai in Liguria

Per gli spezzini è la chiesa del polpo campanaro, per via di una rocambolesca leggenda che riconosce a un grosso polpo il merito di aver salvato il borgo di pescatori da un’invasione saracena. E per tutti è la Chiesa di San Giorgio a Tellaro, uno dei posti più amati della Liguria. Tanto amato da essere stato votato, ad oggi, da 16.469 persone, aggiudicandosi così il primo posto in Liguria tra i “Luoghi del cuore” del Fai – Fondo ambiente italiano, e il quarto posto nella classifica nazionale.

Tra i luoghi italiani da non dimenticare, censiti dal Fondo Ambiente Italiano, la Chiesa di Tellaro quest’anno si è così posizionata a poche decine di voti dal Parco Regionale Cava Ispica a Modica (3° posto), dal Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago (2° posto) e dalla Fontana antica di Gallipoli (1° posto).

