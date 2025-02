La tragedia dei lager vista con gli occhi dei ragazzi nel documfilm “Storie di un viaggio a Mauthausen”

Il docufilm “Storie di un viaggio a Mauthausen” ha fatto tappa alla Spezia lo scorso mercoledì 29 gennaio. La proiezione presso la sala Punto d’incontro Coop Liguria di via Saffi ha radunato un pubblico variegato, numeroso e attento. Alla proiezione era presente il regista Matteo Valenti che ha realizzato il documentario nell’ambito delle attività Sapere Coop per le scuole. Il filmato racconta la visita, organizzata da ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati), che trenta studenti liguri scelti da scuole e province diverse hanno compiuto lo scorso 5 maggio al campo di Mauthausen, in occasione del 79mo anniversario della liberazione. Per ANED era presente la presidente della sezione spezzina, Doriana Ferrato, che ha introdotto il cammino di storia condivisa. Nel filmato il punto di vista è quello degli studenti. Emerge come l’esperienza non sia una visita guidata ma un rito di consapevolezza. Il peso del passato ha un respiro gravooso.

Il documentario, proiettato negli istituti superiori della Liguria, è diventato uno strumento di riflessione attiva. Dopo ogni visione, gli studenti sono invitati a tradurre in forme creative ciò che hanno visto e sentito: disegni, video, locandine, fotografie, poesie e racconti. Un processo creativo che aiuta a elaborare una memoria complessa e che culminerà a maggio con un’esposizione collettiva a Genova.

“Qui alla Spezia la proiezione è aperta a tutta la cittadinanza – riflette il regista Valenti –. Ho percepito l’emozione della sala e apprezzato i numerosi interventi. Molti focalizzati sull’attualità. Nel tour didattico noto che i ragazzi stanno molto attenti forse perché sono proprio loro che parlano, ascoltano I loro compagni. Ho individuato quattro aree tematiche già nel corso del viaggio in bus che ho fatto con i trenta scelti: la disumanizzazione, sia di chi subiva che di chi perpetrava; la responsabilità attiva, il sentirsi parte in causa anche se non c’erano; l’importanza della memoria storica; e infine il coraggio della resistenza. Alcuni ragazzi hanno sottolineato lo sguardo triste in alcune foto di soldati nazisti. Ho chiesto a una studentessa cosa direbbe a un SS dell’epoca, se potesse parlargli. Mi ha risposto che vorrebbe solo dirgli di essere dispiaciuta, perché se è arrivato a questo, allora significa che ha proprio perso l’umanità. Qualcuno è preoccupato per il disinteresse verso la storia passata, ma anche il disinteresse per altre culture. Altri invece si sono sentiti parte di un’unica collettività. La prossima settimana tornerò a fare il giro delle scuole per riprendere impressioni e backstage, in vista del finale a Genova”. Senza retorica, con lo sguardo al futuro.

