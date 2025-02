L’icona giubilare delle misericordie entra in Liguria, prima tappa martedì a Pitelli

L’icona giubilare delle misericordie inizia ha preso il via il suo pellegrinaggio da Piazza San Pietro portando il messaggio di gratutudine rivolto da Papa Francesco per la quotidiana attività delle misericordie.

Martedì 4 febbraio l’icona entrerà in Liguria: alle 10:30 circa sarà nella parrocchia di Pitelli e, dopo una breve funzione, farà tappa nella sede della Misericordia pitellese, prima tappa del suo pellegrinaggio per le misericordie liguri. Il crocifisso sarà accompagnato dal correttore spirituale, dal presidente regionale delle Misericordie e dal rappresentante delle G.eMMe (giovani delle Misericordie).

