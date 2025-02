Messa, animazioni e giochi per la conclusione delle celebrazioni per don Bosco

Si concludono oggi, domenica 2 febbraio, le celebrazioni per la festa di San Giovanni Bosco iniziate nei giorni scorsi nella chiesa salesiana di Nostra Signora della Neve in Viale Garibaldi alla Spezia. Alle 10 vi celebra la messa il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, affiancato dai sacerdoti salesiani della parrocchia. Alla messa, nel cortile dell’oratorio, seguono poi momenti di animazione e giochi ai quali tutti sono invitati, in particolare i più giovani.

