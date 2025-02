Pallanuoto M/ I ragazzi del Sori si arrendono al Torino (13-11)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori. Di Matteo Nania

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive per il Sori che, nel big match di giornata, deve arrendersi per 13-11 al Torino 81. I granata pagano a caro prezzo un approccio troppo morbido alla partita, collezionando un doppio 4-1 nelle prime due frazioni. Nella pausa di metà partita, Willy Molina prova a scuotere i suoi, che rientrano in acqua con un altro spirito. La difesa è più intensa e ordinata, l’attacco punge di più e i soresi riescono a portarsi più volte sul meno due, senza riuscire però a raggiungere i gialloblu. I ragazzi di Molina torneranno in acqua Sabato prossimo contro il Vela Nuoto Ancona.

