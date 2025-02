Pallanuoto M/ Lavagna si aggiudica il derby con l’Arenzano (12-10)

Dall’ufficio stampa del Lavagna

Vittoria per i nostri ragazzi che battono la formazione bianco verde dopo una partita combattuta. Punteggio in bilico fino all’ultimo, dove il Lavagna realizza un break di quattro gol. Gli avversari provano un tentativo di rientro nella partita, tornando a meno uno. È il gol di Tabbiani a mettere al sicuro la vittoria sullo scadere.

Da sottolineare la prestazione del centroboa Pietro Vario, che per due giornate di fila trova la tripletta. Le parole del tecnico Martini: ” La terza vittoria consecutiva e’ segnale che stiamo lavorando bene. All’inizio dell’anno siamo partiti da un certo livello, l’obiettivo è crescere come squadra e individualmente fino alla fine della stagione. Abbiamo gestito bene la partita mentalmente, ma nel finale abbiamo concesso troppo, rischiando inutilmente negli ultimi tre minuti. Ora ci aspetta una trasferta difficile contro il Bogliasco che prepareremo al meglio”.

