Podismo/ L’assessore Ferro alla premiazione della Portofino Marathon

«È un momento storico per lo sport ligure. Si è appena conclusa con la vittoria di Julien Gueydon per gli uomini e di Ilaria Dergaglio per le donne la prima “Portofino Marathon”, un evento sportivo di alto livello nato nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, che ha visto oltre 300 corridori gareggiare nella straordinaria cornice del Golfo del Tigullio. Complimenti all’organizzazione e a tutti gli atleti che, attraversando i comuni di Rapallo, Santa Margherita e Portofino, ci hanno regalato una cartolina davvero unica della nostra terra. La “Portofino Marathon” è stata un successo ed è riuscita a promuovere al contempo i valori più alti dello sport e le meraviglie paesaggistiche della nostra terra».

Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta alle premiazioni della prima Portofino Marathon, evento sportivo inserito nel palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

