“Le nuove linee guida per la semplificazione edilizia, lanciate dal ministero delle Infrastrutture, sono un’opportunità anche per il nostro territorio”. Lo dichiara Stefania Pucciarelli, senatrice spezzina della Lega e segretaria provinciale del partito. “Le modifiche alle normative edilizie – prosegue Pucciarelli – hanno come obiettivo una semplificazione delle procedure e favoriscono la regolarizzazione degli immobili, fondamentali per lo sviluppo anche di un territorio come quello della provincia spezzina. Il Decreto Salva casa, portato avanti dal ministro Matteo Salvini, mira a semplificare le pratiche burocratiche, facilitando ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso e sanatorie. Le linee guida guardano anche ad una semplificazione delle sanatorie, riducendo la burocrazia e permettendo la regolarizzazione di immobili, con un processo più snello”. Conclude la senatrice: “Per la provincia spezzina, questa è una grande opportunità per rendere il settore edilizio più dinamico e accessibile, con ricadute positive sull’economia locale. Un passo avanti importante voluto fortemente dalla Lega e dal ministro Matteo Salvini”.

L’articolo Pucciarelli: “Nuove linee guida semplificazione edilizia sono opportunità anche per nostro territorio” proviene da Città della Spezia.

