Comunicazione da Artemis Levante Aps

Artemis Levante APS presenta per il 2025 una serie di stages con 4 grandi artisti del panorama ligure e nazionale. Daniele Raco, Daniela Camera, Andrea Bottesini e Alessandro Bianchi saranno a Rapallo per 4 serie di approfondimenti da 8 serate ciascuno. Dalla scrittura comica all’uso professionale della voce, dal grande teatro comico inglese alla recitazione cinematografica, per orientarsi a 360 gradi nel grande mondo del palcoscenico.

