Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby . Di Emy Forlani

Tantissimi i rimpianti degli Squali per la sconfitta casalinga per 13-17 subita dal Cernusco: gli ultimi dieci minuti di partita sono trascorsi con i biancocelesti in attacco ma incapaci di segnare la meta che avrebbe significato il sorpasso e quindi la vittoria. Ai padroni di casa è rimasto un punto di bonus che li mantiene per ora in zona salvezza ma non basta per stare tranquilli.

